Такого понятия, как "линия фронта", на четвертом году войны в условиях развития технологий нет, говорит Назаренко.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед на Покровском направлении. Ситуация там очень сложная.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы – Украина" заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. По его словам, противник преимущественно оказывает давление малыми группами.

"Темп чрезвычайно большой. В течение последних дней, последних месяцев враг сохраняет тот "накал", который он взял еще в начале весны, летом. Это в основном давление малыми пехотными группами, мясные штурмы. Чуть ли не конвейерные атаки по натоптанным тропам, посадкам, лесам", – рассказал он.

Военный отметил, что враг пытается просачиваться все дальше. Такого понятия, как "линия фронта", на четвертом году войны в условиях развития технологий нет, говорит Назаренко. Есть так называемая "килл-зона", зона ведения активных боевых действий.

"В этих условиях мы понимаем, что чем раньше мы обнаружили противника, тем больше шансов, что он не дойдет. И сводки Генерального штаба об этом говорят. Десятки и десятки боестолкновений, в частности на Покровском направлении. В большинстве случаев эти боестолкновения завершаются тем, что врагу не удается продвинуться. К сожалению, есть где-то единичные продвижения, но они даются врагу ценой чрезвычайно больших потерь", – констатировал Владимир Назаренко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 6 декабря, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 151 боевое столкновение с противником. Больше всего зафиксировали именно на Покровском направлении. Там российские захватчики 39 раз пытались проникнуть на позиции украинских защитников.

В России заявили, что якобы полностью контролируют Купянск Харьковской области. Но эта информация не соответствует действительности. Начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" рассказал, что Силы обороны Украины удерживают город.

