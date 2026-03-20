ВСУ изменили цели ударов и создают для России все более серьезные проблемы, - ISW

ВСУ все чаще наносят удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям.

С начала 2026 года украинские Силы обороны изменили тактику и цели ударов и создают для России все более серьезные проблемы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские подразделения беспилотников все чаще отдают приоритет и успешно наносят удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических результатов", - отмечают аналитики.

Так, 17 марта руководитель планирования украинского батальона беспилотников, действующего на Лиманском направлении, сообщил, что ВСУ переориентировали свои удары БПЛА, отдавая приоритет поражению российской артиллерии, операторов беспилотников, наземных линий связи и плацдармов, а не российской пехоты, что снижает количество российских атак и позволяет украинским силам добиваться локальных успехов. По его словам, частые удары дронов по российским коммуникационным антеннам деморализуют российские силы, а также препятствуют связи на передовой.

Такая кампания ближнего боя против российского тактического тыла все больше ослабляет как наступательные, так и оборонительные возможности России, позволяя ВСУ добиваться тактических успехов и препятствуя способности России проводить артиллерийскую подготовку к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года, отмечают в ISW.

Средние и дальние удары

Кроме того, украинские силы проводят систематические операции по ослаблению российской ПВО и обнаружению других ценных объектов в российском тылу на средних и дальних дистанциях. Так, украинский аналитик по разведке на основе открытых источников 18 марта сообщил, что количество ежемесячных ударов украинских войск средней дальности на расстоянии от 50 до 250 километров от линии фронта увеличилось в четыре раза, начиная с ноября 2025 года.

Он отметил, что ВСУ наносили удары по радиолокационным станциям, пусковым установкам и другим элементам российской системы ПВО. При этом использовали беспилотные летательные аппараты средней дальности украинского производства с дальностью действия до 250 километров, чтобы частично заменить системы HIMARS, а также увеличили использование беспилотников большой дальности FP-2.

"Уничтожение Украиной российской сети ПВО за счет концентрированных ударов по радарам и системам ПВО позволяет последующим украинским ударам поражать другие ценные объекты в тылу России, расширяя возможности украинской кампании по нанесению ударов средней дальности", - подчеркивают в ISW.

Ранее о том, что на территории РФ фактически не осталось безопасных регионов, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, поэтому теперь существует угроза для всей страны. Он отметил, что если раньше Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, то сейчас это изменилось.

Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что удары Сил обороны сконцентрировались на транспортной авиации РФ, чтобы помешать России оперативно перебрасывать большие объемы грузов, в частности - на собственную территорию из Северной Кореи.

