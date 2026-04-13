Россияне спешат провести наступление до конца апреля: военный объяснил, в чем причина

Кроме того, защитник высказался по поводу так называемого "пасхального перемирия".

Российские оккупанты до конца апреля хотят захватить как можно больше территорий, чтобы 9 мая заявить о способности продолжать войну. Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко в эфире "Киев24".

"Это банальная формальность для пиар-хода. Что касается реальной ситуации, то Покровское направление является одним из самых горячих, там сконцентрировано очень большое количество вражеских сил, но украинские защитники держат оборону и уничтожают колоссальное количество личного состава противника", - заверил военный.

Также Яременко высказался о так называемом "пасхальном перемирии", о котором заявляли россияне. По его словам, ВСУ понимали, что на самом деле обстрелы и атаки не прекратятся.

"Массовых, да, не было, отсутствовали и авиационные удары, однако армия РФ проводила пехотные штурмы, артиллерийские обстрелы. Также дроны никуда не исчезли. Поэтому все заявления Путина о "пасхальном перемирии" - это лишь ширма, за которой Россия продолжает обманывать мир, выдавая только то, что они хотят видеть", - отметил защитник.

Он добавил, что любое заявление российского диктатора является фейком, с помощью которого он хочет показать миру свою "набожность", но все это не соответствует действительности.

"Оккупант и в дальнейшем пытается захватить наши территории, штурмовые группы продолжают атаковать, поэтому, к сожалению, веры захватчикам не было и не будет", - сказал Яременко.

Ранее DeepState сообщал, что армия РФ оккупировала поселок в Запорожской области. Речь идет о поселке Мирное Мелитопольского района, который отмечен красным. Это означает, что контроль над поселком перешел к российским оккупантам.

В то же время командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что РФ вынуждена перебрасывать резервы из-за колоссальных потерь. По его словам, в среднем ежемесячно Россия может привлекать от 25 до 35-38 тысяч человек. Однако за март Силы обороны уничтожили около 35 тысяч захватчиков.

"Это верифицированные потери. Верифицированные потери - это те случаи, где есть подтверждение: видео, разведданные или другие надежные источники, которые фиксируют уничтожение противника. И очевидно, что реальные потери еще выше, чем официальная статистика", - заверил Федоренко.

