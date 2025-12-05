Также дроны прилетели на крупный Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 5 декабря дроны ударили по порту в российском Темрюке Краснодарского края, в результате чего там есть повреждения и возник пожар.

Сначала в российских пабликах сообщалось о том, что Темрюкский морской торговый порт в Краснодарском крае атакуют дроны. Позже были сообщения о поражении резервуаров с топливом и пожаре.

Видео дня

Затем власти Краснодарского края РФ подтвердили данные о поражении и пожаре: "Из-за атаки БпЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание".

Согласно анализу российского паблика Astra, в результате атаки загорелся газовый терминал.

Порт Темрюк

Морской порт Темрюк находится в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове. Там находится портовый комплекс, через который проходят в том числе и сжиженный углеводородный газ и другие нефтяные грузы.

Удар по Сызрани

Кроме того, мэр Сызрани Сергей Володченков сообщил, что город подвергся атаке украинских беспилотников. Телеграм-каналы выложили снимки, на которых видно, что над городом возник пожар.

Как сообщил телеграм-канал Shot, очевидцы слышали пять-семь взрывов и стрельбу.

Предполагается, что целью дронов мог быть крупный Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который в прошлом уже несколько раз подвергался ударам.

Удар по химзаводу в Ставропольском крае

Как сообщалось, вчера поздно вечером украинские военные нанесли удар по крупному химическому заводу в Ставропольском крае на юге России, что вызвало пожар.

Генеральный штаб сообщил, что на этом объекте производятся компоненты для взрывчатки. Этот завод является одним из крупнейших таких в России.

Вас также могут заинтересовать новости: