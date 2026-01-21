В ВСУ показали, как сбили новый российский дрон с 'княжеским' названием (видео)

Он был сбит в Гуляйполе.

Уничтожен новый российский беспилотник "Князь Вещий Олег" в Запорожской области. Об этом в Facebook сообщили в батальоне беспилотных систем Pentagon в составе 225 ОШП.

"Пилотам роты перехватчиков батальона Pentagon 225 ОШП удалось сбить аналоговнетный дрон Князь Вещий Олег над Гуляйполем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по информации российских источников, на линии боевого столкновения появился новый российский беспилотник - разведывательный дрон самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО).

При этом враг утверждал, что главным преимуществом этого аппарата является высокая выживаемость, поскольку украинские военные якобы воспринимают его как свой БПЛА.

Отмечалось, что этот дрон может проводить разведку, корректировку огня и наблюдать за результатами работы ударных дронов.

В Pentagon отметили, что новый дрон РФ "Князь Вещий Олег" имеет следующие характеристики:

максимальная скорость - 130 км в час;

предельная высота полета - 100 метров;

рабочий радиус полета - 45 километров.

Война в Украине - уничтожение российских дронов

Как сообщал УНИАН, в Сумской области галицкие десантники уничтожили российский разведывательный дрон "Форпост" стоимостью 7,5 миллиона долларов.

Издание "Милитарный", комментируя видео, которое продемонстрировала 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада 8-го корпуса ДШВ ВСУ, отмечало, что российский БПЛА нес под правым крылом корректируемую авиабомбу КАБ-20. При этом предположили, что он изначально был вооружен двумя такими боеприпасами - по одному под каждым крылом, и, очевидно, успел сбросить один из них перед уничтожением.

При этом в издании отмечали, что неизвестно, какая именно модель была использована для перехвата, но дрон-перехватчик смог догнать и поразить "Форпост".

В бригаде рассказали, что сбитый разведывательный БПЛА "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й ОДШБ. В сообщении сказано, что первый дрон был сбит также в Сумской области летом 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: