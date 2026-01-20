'Жирная' цель: десантники уничтожили дрон за 7,5 млн долларов, который нес авиабомбы (видео)

Это уже вторая "птичка" стоимостью более 7 миллионов долларов, которую уничтожила бригада.

В Сумской области галицкие десантники уничтожили российский разведывательный дрон "Форпост" стоимостью 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщает отделение коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ в Facebook.

Издание "Милитарный", комментируя видео, которое продемонстрировала бригада, отмечает, что российский БПЛА нес под правым крылом корректируемую авиабомбу КАБ-20.

"Вероятно, он изначально был вооружен двумя такими боеприпасами - по одному под каждым крылом, и, очевидно, успел сбросить один из них перед уничтожением", - сообщили эксперты издания

При этом в издании отмечают, что неизвестно, какая именно модель была использована для перехвата, но дрон-перехватчик смог догнать и поразить "Форпост".

В бригаде рассказали, что сбитый разведывательный БПЛА "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й ОДШБ. В сообщении сказано, что первый дрон был сбит также в Сумской области летом 2025 года.

"Как сделать из дорогостоящего и дефицитного российского разведывательного БПЛА кучу металлолома – знают зенитники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 8-го корпуса ДШВ. Они эффективно защищают Сумскую область не только на земле, но и в небе. На днях десантники обнаружили вражеский беспилотник "Форпост", который в небе вел разведку позиций Сил обороны Украины. Вражеская "птичка" сразу же была уничтожена", – говорится в сообщении об уничтоженной вражеской цели.

Уничтожение первого дрона "Форпост" десантниками

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2025 года в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщили о сбивании "Форпоста", который летел со скоростью, превышающей 160 км/ч.

В бригаде отмечали, что дальность управления дроном составляет 250 километров, а подниматься вражеская "птичка" может на 7 километров. Время полета составляет 17 часов.

Издание "Милитарный" писало, что беспилотники "Форпост" могут нести корректируемые авиабомбы КАБ-20. Весят они 21 килограмм, 7 из которых – осколочная боевая часть.

