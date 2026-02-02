Могут находиться в засаде: в Воздушных силах рассказали о самых коварных средствах поражения РФ

Одной из наибольших сложностей при перехвате, например, баллистических ракет типа "Искандер-М" является их траектория полета.

Наземные комплексы "Искандер" являются одними из самых коварных средств поражения РФ, ведь они создают критически короткое окно для защиты и укрытия гражданских. Об этом РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

По его словам, одной из самых больших сложностей в перехвате баллистических ракет типа "Искандер-М" является их траектория полета. Такие ракеты заходят на цель почти вертикально, с чрезвычайно большой скоростью и одновременными маневрами, что затрудняет расчет точки перехвата. Система Patriot работает в автоматическом режиме, однако имеет очень ограниченное время - всего несколько секунд, пока ракета находится в зоне поражения, которая для баллистики составляет около 25 километров, для крылатых ракет или самолетов - до 150, если есть радиолокационная видимость.

"Итак, берем для баллистики - 25 километров. И нужно в те короткие секунды, когда ракета входит в зону поражения комплекса Patriot, обнаружить цель и вычислить точку схода зенитной ракеты Patriot с вражеской ракетой. Но когда Искандер-М делает так называемые колебания, маневры, движения - это приводит к тому, что системе трудно определить эту точку схода. И здесь может быть определенная проблематика", - рассказал Игнат.

Видео дня

Он отметил, что об этой проблеме украинская сторона информировала партнеров еще более года назад с целью дальнейшего совершенствования комплексов ПВО, поскольку Россия постоянно меняет тактику.

В то же время он подчеркнул, что украинская ПВО продолжает демонстрировать высокие результаты. Кроме "Искандеров", Воздушные силы сбивают также ракеты С-300 и С-400, которые Россия применяет в роли ударных, пытаясь сохранить более дорогие боеприпасы. Также фиксируется использование ракет Х-22 и Х-32, летящих по баллистической траектории. Ранее оккупанты их преимущественно применяли по южным регионам, в частности по объектам в Черном море, в том числе по острову Змеиный, портам. Представитель ВС ВСУ отметил:

"Недавно аж 12 таких ракет было выпущено по Киеву. Боевая часть каждой из них – около тонны. Девять было сбито. Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарности нашим воинам, перехватившим эти ракеты. И, кстати, до этого из более чем 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три".

Особенности российских атак

Говоря об изменении структуры российских атак, Игнат отметил, что соотношение крылатых и баллистических ракет заметно изменилось. Хотя крылатых ракет РФ все еще применяет больше, по сравнению с 2023 годом количество баллистики существенно возросло. Одной из причин он назвал дефицит систем Patriot и ракет к ним, ведь именно они способны эффективно сбивать баллистические цели.

Также, по его словам, в январе были обнаружены обломки крылатых ракет, изготовленных уже в 2026 году, что может свидетельствовать о проблемах России с производственными темпами. Игнат выразил надежду, что международные санкции постепенно ограничивают доступ РФ к критическим компонентам для производства ракет, дронов и авиационной техники.

Отдельно он прокомментировал более активное применение Россией крылатых ракет "Искандер-К". По его объяснению, эти ракеты, как и баллистические "Искандер-М", опасны прежде всего фактором внезапности. Пусковые установки могут находиться в засаде несколько дней или быстро выдвигаться ночью на определенный рубеж.

"После пуска эта ракета уже за 30 секунд пересекает границу и входит в воздушное пространство Украины. Тогда как о вылетах Ту-160, Ту-95 или выходе кораблей в Черное море мы знаем заранее, от наших партнеров", - рассказал Игнат.

Именно поэтому наземные комплексы "Искандер" Игнат назвал одними из самых коварных средств поражения, ведь они создают критически короткое окно для защиты и укрытия гражданских. Он подчеркнул:

"В случае применения "Искандер-К" даже при дозвуковой скорости (600-900 км/ч) ракета долетает до Киевской области или Сум, или другого населенного пункта за очень-очень короткое время. Речь идет как о крылатом, так и о баллистическом "Искандер". В этом и заключается коварство этих наземных комплексов - что очень мало времени и для реагирования населения, и для наших защитников".

Удары РФ по Украине

Напомним, армия РФ в последнее время применяет против Украины ракеты типа "Циркон" и "Орешник", но происходят не массированные, а единичные пуски. Игнат сказал, что цель таких атак - скорее не военный эффект, а психологическое, политическое давление, в частности на западных партнеров Украины. Военный добавил, что ВС ВСУ не используют название "Орешник", а классифицируют это оружие как баллистическую ракету средней дальности, которая является модернизацией советских разработок типа "Рубеж".

Вас также могут заинтересовать новости: