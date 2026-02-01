РФ стала критически зависимой от Китая в производстве ракет для 'Искандеров', - аналитики

Треть торгового оборота России уже приходится на Китай.

Экспорт из Китая помог РФ увеличить объемы производства баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер-М" в три раза. Кроме того, на Китай в 2024 году пришлось 70% всего российского импорта перхлората аммония – важного компонента для производства твердого ракетного топлива.

Такие данные привел аналитический центр CSIS, который проанализировал сотрудничество России и Китая.

Отмечается, что в 2024 году российско-китайский торговый оборот достиг 250 миллиардов долларов. Тогда как в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов. Таким образом, Китай стал главным торговым партнером РФ с долей 33,8% в 2024 году. Расширив ее с 11,3% в 2014 году.

К тому же Россия зависит от Китая как главного покупателя своей нефти. В 2024 году 75 процентов всей импортируемой в Китай нефти поступало из России. Хотя в 2022 году эта доля составляла 60-65 процентов.

Эксперты CSIS также указывают, что в сегменте военно-технического сотрудничества Китай "значительно увеличил" поставки в РФ "приоритетных товаров" из набора в 50 товаров двойного назначения. Среди них станки и микропроцессоры.

"Россия не имеет достаточных мощностей для производства всех необходимых товаров двойного назначения. Зато Китай способен производить в больших количествах некоторые из таких приоритетных товаров", – говорится в статье.

Россия получала от Китая не только перхлорат аммония, но и корпуса для БПЛА, литиевые батареи и оптико-волоконные кабели, необходимые для дронов на управлении по оптоволокну.

Аналитики Defense Express добавили, что сопоставление данных за 2023 и 2025 год доказывает трехкратный рост производства баллистических ракет для комплекса "Искандер".

Они напомнили, что по данным ГУР МО в декабре 2025 года ракетный арсенал России насчитывал запас в 200 баллистических ракет 9М723 к ОТРК "Искандер". А объем производства достигал 50 таких ракет ежемесячно.

Данные за январь 2023 года говорят о том, что начиная с февраля 2022 года Россия изготовила всего 36 баллистических ракет 9М723. А потратила за тот же период 744 ракеты. В то же время уже в ноябре 2023 года объем производства достиг 30 ракет этого типа ежемесячно.

"Прослеживается такая динамика: 36 ракет за первые 11 месяцев полномасштабной войны, 30 ракет ежемесячно до ноября 2023 года и уже 50 ракет ежемесячно по состоянию на декабрь 2025 года", – добавили авторы.

Военное сотрудничество России и Китая

Напомним, что аналитики уже отмечали, что России было бы крайне трудно поддерживать войну против Украины без помощи Китая. В частности, есть данные, что Китай отправил России оборудование на 10 млрд долларов для изготовления оружия, в том числе ракеты "Орешник". В частности, именно Китай поставил ракетному заводу в городе Воткинск уникальный токарный станок для обточки металла для боеголовок.

