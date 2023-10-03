Юрий Игнат отметил, что Москва держит на беларуской территории часть своей техники.

На территории Беларуси находятся разные виды российской техники. Риск атаки по территории Украины все еще сохраняется.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что украинцы не ожидала атак со стороны Беларуси в начале полномасштабного вторжения, но вероятность все же была.

"И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно", - отметил Игнат в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, на беларуской территории Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию, но количество может быть меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Кроме того, он спикер Воздушных сил указал, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая и составляет более 2 тысяч километров, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.

"Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не делаем, а усиливаем эти направления", - подытожил военный.

Ситуация в Беларуси - последние новости

В июле три лагеря россиян, которые находились в Беларуси, резко свернули. Кроме того, из Беларуси в Воронежскую область ушло пять эшелонов с техникой и личным составом российской армии.

Также в августе из Беларуси улетели 10 российских военных вертолетов и девять истребителей.

В начале сентября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Россия в рамках ротации вывела почти все свои подразделения из Беларуси, а новые подразделения туда не заводили.

Вас также могут заинтересовать новости: