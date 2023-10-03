На территории Беларуси находятся разные виды российской техники. Риск атаки по территории Украины все еще сохраняется.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что украинцы не ожидала атак со стороны Беларуси в начале полномасштабного вторжения, но вероятность все же была.
"И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно", - отметил Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, на беларуской территории Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию, но количество может быть меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.
Кроме того, он спикер Воздушных сил указал, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая и составляет более 2 тысяч километров, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.
"Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не делаем, а усиливаем эти направления", - подытожил военный.
Ситуация в Беларуси - последние новости
В июле три лагеря россиян, которые находились в Беларуси, резко свернули. Кроме того, из Беларуси в Воронежскую область ушло пять эшелонов с техникой и личным составом российской армии.
Также в августе из Беларуси улетели 10 российских военных вертолетов и девять истребителей.
В начале сентября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Россия в рамках ротации вывела почти все свои подразделения из Беларуси, а новые подразделения туда не заводили.