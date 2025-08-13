Увидев собственными глазами чуть ли не полмира, мужчина любит город, который не считается крупным туристическим центром.

Большинство путешественников в Европе выбирают лишь некоторые популярные направления, такие как Париж, Барселона или Венеция. И поэтому вне их внимания остаются иногда даже более интересные места.

Как пишет Mirror, бывший капитан круизного лайнера Нико Берг за время своей карьеры побывал в очень многих туристических центрах, и считает, что одна из жемчужин Европы до сих пор остается недооцененной. По его мнению, одно из "лучших мест для посещения" в Европе находится не в Италии, Греции или Испании, а в Германии.

По его мнению, по возможности каждый турист должен хотя бы раз в жизни посетить город Гамбург. Вспоминая свою работу на грузовых и пассажирских судах, Нико с нежностью рассказывает о рейсах по Эльбе - широкой реке, которая протекает через живописные регионы Чехии и Германии.

Видео дня

"Нет ничего приятнее, чем путешествовать вверх по Эльбе утром и зайти в гамбургский порт. В летние месяцы, когда корабль находится прямо перед изгибом пирсов в гавани, солнце обычно восходит за исторической церковью Святого Михаила, и вид просто невероятный. Хотя я, как моряк, чувствую себя как дома во всем мире, Гамбург всегда дает мне ощущение возвращения домой. Когда наш корабль выходит из гамбургского порта, туристы стоят вдоль Эльбы и взволнованно машут нам", - вспоминает Нико.

Мужчина советует гостям Гамбурга посетить район Шпайхерштадт, что в переводе означает "Город складов". Это одна из крупнейших промышленных зон в мире, особенностью которой является разветвленная система каналов, проходящих прямо сквозь массивные здания.

Здесь расположен ряд музеев, в частности Гамбургское подземелье и модель железной дороги. Посетители Гамбурга могут насладиться целым рядом исторических мест во время своего пребывания.

Кроме Шпайхерштадта, посетители могут осмотреть Эльбский тоннель, открытый в 1911 году. Уникальный тоннель проложен на глубине 24 метров прямо под рекой.

Еще одна интересная локация Гамбурга - исторический рыбный рынок города, который впервые открылся в 1703 году. Сегодня здесь продают не только рыбу, но и фрукты, одежду, сувениры и другой товар.

Для тех, кто желает более современных развлечений, есть концертный зал Эльбской филармонии. Это одно из самых популярных мест отдыха как туристов, так и местных.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, на территории Черновицкой области в Карпатах на высоте более 1100 метров расположено озеро Горное око, о котором туристы почти не знают. Поэтому здесь всегда тихо и уютно, что является идеальным вариантом для тех, кто ищет уединения на природе.

Также мы рассказывали о деревне Портмейрион, расположенной в Северном Уэльсе. Своими пейзажами это место очень напоминает всемирно известное озеро Комо в Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: