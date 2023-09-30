МИД Украины призывает иностранных дипломатов не участвовать в пропагандистской акции беларуского режима.

Беларуские власти намерены легализовать военное преступление похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В частности, 4 октября беларуская сторона намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей в Беларуси, которые были вывезены из временно оккупированных Россией городов Лисичанск и Северодонецк.

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Согласно нормам международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - отмечается в заявлении.

В этой связи, во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

"Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке беларуского режима", - сказано в заявлении.

В то же время, в МИД уверяют, что как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжится работа для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей.

Похищение украинских детей Россией

Как сообщал УНИАН, в августе псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко признал, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей с части востока Украины. Лидер Беларуси утверждает, что не боится уголовной ответственности за похищение детей из Украины.

Сообщалось, что из РФ по крайней мере 2 тысячи детей попали на беларускую территорию. СМИ писали, что к похищению украинских детей причастны родственники Александра Лукашенко.

Известно, что Украина подтвердила имена около 20 тысяч украинских детей, вывезенных в Россию с захваченных территорий, но реальное количество похищенных несовершеннолетних граждан значительно выше. Ранее уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что были вывезены 4,8 млн жителей Украины, в том числе 700 тыс. детей.

В марте Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Львовской-Беловой и Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

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