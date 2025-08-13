На футболку и новые кроссовки: Никита Добрынин вспомнил, как в детстве заработал свои первые деньги

По словам ведущего, ему хотелось чаще покупать новые вещи - это и подтолкнуло к действию.

Шоумен, блогер и ведущий проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Никита Добрынин поделился воспоминаниями из детства, как заработал свои первые деньги. Все началось в родных Черновцах - с жевательных резинок и вишен, которые собирал в соседском дворе.

"Это было летом. Мои родители тогда торговали на базаре, я брал у них упаковки жвачек, выходил с ними в местный магазин и выставлял на продажу. Это были блоки Love is, Orbit и еще какие-то жвачки", - вспоминает Никита Добрынин.

Чуть позже он попробовал еще один бизнес: "Я собирал вишни в соседнем дворе, за что чуть не получил солью по заднице. Потом продавал эти вишни возле местного магазина в Черновцах, недалеко от дома".

Это были первые деньги, которые он заработал сам. По словам ведущего, ему хотелось чаще покупать новые вещи - это и подтолкнуло к действию.

"Я рано начал самостоятельно зарабатывать. Мне хотелось купить себе футболку, новые кроссовки. Родители не могли позволить часто что-то покупать, но научили меня ценить труд и разумно распоряжаться деньгами", - прокомментировал ведущий.

