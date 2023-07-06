По меньшей мере три лагеря прекратили функционировать.

В Беларуси внезапно свернули три лагеря подготовки российских оккупантов. Там могли проходить обучение до 5 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, датированные 4 июля, информирует белорусская служба "Радио Свобода". На кадрах видно, что площадки в районе полигона "Обуз-Лесновский" под Барановичами, "Лепельский" в Витебской области, а также "Репища" под Осиповичами, что недалеко от Бобруйска демонтированы.

На этих лагерях подготовку могли одновременно проходить около 5 тысяч оккупантов: на полигоне "Обуз-Лесновский" - 3 тысячи человек, "Лепельский" - 1,5 тысячи, "Репища" - 600 человек.

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Как отмечает военный портал Defense Express, это далеко не все лагеря, которые РФ использовала для подготовки мобилизованных, так как общее количество россиян на территории Беларуси достигало 10-11 тысяч. А общий план, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, охватывал возможность одновременного размещения до 20 тысяч.

"То есть сокращение лагерей - это точно не то, что означало бы увеличение количества рашистов, которые должны были проходить тренировки в Беларуси после мобилизации. В то же время окончательно говорить о том, что идет сокращение масштабов участия Минска в этом процессе довольно рано", - говорится в сообщении.

События в Беларуси

Тренировка российских оккупантов в Беларуси отошла на второй план, ведь там ожидают мятежников ЧВК "Вагнер".

24 июня главарь наемников Евгений Пригожин остановил мятеж против Минобороны РФ после переговоров с Лукашенко. По озвученным договоренностям, "вагнеровцы" и их главарь Пригожин должны были переехать в Беларусь, но украинская разведка подтвердила пребывание "повара Путина" в Питере.

В Беларуси уже подготовили полевые лагеря для "Вагнера", впрочем, Лукашенко уверяет, что наемников и их главаря пока нет на территории РБ.

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