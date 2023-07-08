По данным наблюдателей, среди техники были замечены, в том числе БТРы и бензовозы.

С 3 по 5 июля с территории Беларуси в Воронежскую область (РФ) убыло 5 эшелонов с техникой и личным составом ВС РФ.

По данным Сообщества железнодорожников Беларуси, 5 июля со ст.Полонка (Барановичский рн, Брестская обл) на ст.Масловка (Воронежская обл, РФ) убыл эшелон №961 в составе, которого находилось 43 вагона: пассажирские - 5 (≈250 человек); грузовые - 4 (со снаряжением); платформы - 34 (с воинской техникой).

По данным наблюдателей, среди техники были замечены, в том числе БТРы и бензовозы. Кроме того, из Беларуси в РФ убыло ещё 4 эшелона.

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3 июля со ст.Полонка, в составе было 27 платформ для техники, 22 грузовых вагона, 1 полувагон и 4 пассажирских вагона (≈200 человек). Из техники было замечено: САУ 2С1 "Гвоздика", 1 КШМ 1В15, 2 Р-142 (ГАЗ-66), 2 небольших прицепа, 2 путепрокладчика БАТ-2, 2 экскаватора ЭОВ-4421 (КрАЗ-255Б) и около 15 танков Т-62М.

3 июля со ст.Лесная, в составе которого было 37 вагонов и платформ для перевозки техники. 4 июля со ст.Осиповичи-1, в составе которого было 2 ПРП-4, 1 машина 1В13, 1 грузовой вагон, 3 РСЗО "Град", 4 пасс. вагона РЖД (≈200 человек), артиллерийские орудия, а также автомобили (Урал, КамАЗ). 4 июля со ст.Ивацевичи. Эшелон был с топливозаправщиками и буханки, а также вагонами РЖД.

Итого изменение численности группировки ВС РФ в РБ, так как убыло в РФ: техника - мин. 104 ед, личный состав - мин. 650 человек, грузовые вагоны с боеприпасами - мин. 27 ед.

Российские военные в Беларуси - детали

В Беларуси внезапно свернули три лагеря подготовки российских оккупантов. Там могли проходить обучение до 5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, датированные 4 июля. На кадрах видно, что площадки в районе полигона "Обуз-Лесновский" под Барановичами, "Лепельский" в Витебской области, а также "Репища" под Осиповичами, что недалеко от Бобруйска демонтированы. На этих лагерях подготовку могли одновременно проходить около 5 тысяч оккупантов.

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