В Минобороны Беларуси также заявили, что учения охватят также планирование

На совместных учениях России и Беларуси "Запад-2025" военные отработают планирование применения ядерного оружия и межконтинентальной российской ракеты "Орешник".

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По его словам, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия.

"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Хренин.

Он также отметил, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" - неофициальное название российской ракеты, которой РФ атаковала Днепр в ноябре 2024 года. На самом деле это код программы, а саму ракету называют "Кедр". Она имеет дальность до 3000 км, высокую скорость и несколько боевых блоков.

Украина пока не имеет средств для ее перехвата. Зеленский передал партнерам список российских производителей этого оружия, большинство из которых не под санкциями. НАТО считает использование ракеты попыткой запугать гражданское население.

