Первые трамваи типа Schindler Be 4/8 смогут выехать на маршруты с пассажирами до конца месяца.

Во Львове начали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые ранее были получены от швейцарского кантона Базель-Ланд. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

"Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме "без пассажиров" - на тренировочном маршруте №9", - отметили в пресс-службе.

Параллельно начали обучать водителей. Каждый из них должен провести за рулем не менее 40 часов в тестовом режиме, прежде чем сможет выйти на маршрут с пассажирами.

Для выхода на линии трамваям потребовалось дополнительное переоборудование. Они получили указатели поворотов, стоп-сигналы, габаритные огни и другие элементы безопасности.

Дело в том, что в Швейцарии трамваи в основном курсировали на выделенных путях, тогда как во Львове они будут двигаться в общем транспортном потоке.

Предполагается, что первые трамваи типа Schindler Be 4/8 смогут выехать на маршруты с пассажирами до конца месяца. Всего по проекту город получит 23 трамвая Schindler Be 4/8 и десять вагонов-доноров от компании Baselland Transport.

Проект "Бернские и базельландские трамваи для Львова" реализуют при поддержке SECO (Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам). Ранее Львову передали 11 трамваев типа Vevey от компании Bernmobil.

Городской транспорт во Львове - другие новости

В мае УНИАН сообщил о подорожании проезда во львовском общественном транспорте. По словам представителей горсовета, такая корректировка позволит адаптировать тарифы к экономическим реалиям и поддержать нормальную работу общественного транспорта.

Напомним также, что с первого июля во Львове можно купить месячный проездной абонемент, который имеет неограниченное количество поездок и действует во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

