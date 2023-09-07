Количество "вагнеровцев" в Беларуси уменьшается.

Россия в рамках ротации практически вывела все свои подразделения из Беларуси.

Как сказал на брифинге спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, территорию Беларуси враг использовал как площадку для тренировки и подготовки своих подразделений. Там было 10-11 тысяч российских военных.

"На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые проходили и завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", - отметил Демченко.

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По словам спикера, количество "вагнеровцев" в Беларуси уменьшается и они не вовлечены в какие-то активные действия, в частности, дестабилизацию ситуации как на границе с Украиной, так и со странами ЕС.

Российские военные и "вагнеровцы" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, по данным Центра нацсопротивления, в Беларуси на полигоне Воловщина усиливается конфликт между наемниками ЧВК "Вагнера" и представителями Министерства внутренних дел РБ. Причиной конфликта стало происхождение боевиков, которые являются бывшими заключенными и преступниками. Из-за этого работники МВД отказываются работать с ними. В ЦНС сообщили, что "кровавый подход" к выполнению задач, которому обучают белорусов, пугает даже "псов режима".

В июле в Беларуси внезапно свернули три лагеря подготовки российских оккупантов. Там могли проходить обучение до 5 тысяч человек. С 3 по 5 июля с территории Беларуси в Воронежскую область (РФ) отбыло 5 эшелонов с техникой и личным составом ВС РФ.

Уже в августе из Беларуси полетели 10 военных вертолетов РФ и 9 истребителей.

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