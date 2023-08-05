Кроме того, Россия сегодня вернула из РБ все свои вертолеты.

Из Беларуси полетели 9 истребителей РФ. В 13:30 группа взлетела с аэродрома "Барановичи".

Как сообщает "Беларуски Гаюн", в состав группы вошли истребители Су-34 и Су-30СМ. Они прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с РФ. Большинство из них провела в Беларуси 202 дня (с 15 января 2023 г.).

Позже, в районе 14:00 с Мачулищ пошел на взлет российский вертолет Ми-24. это был последний вертолет авиационной группировки РФ в Беларуси. Вертолет взял курс на восток, и, видимо, также летит из РБ в РФ на аэродром "Сеща".

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из Беларуси полетели 10 военных вертолетов РФ. Группа взлетела с аэродрома "Мачулищи".

В состав группы вошли 4 Ми-8 и 6 Ми-24 на примерно 20 членов экипажей. Вертолеты полетели в восточном / юго-восточном направлении и позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с РФ, который в дальнейшем пересекли.

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