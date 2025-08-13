До полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше года.

Сначала экопошлина CBAM была лишь внутренней инициативой ЕС, но впоследствии ее влияние распространилось на другие страны из-за внедрения дополнительных пошлин на товары из стран с низкими экологическими стандартами. Введение этой пошлины представляет серьезную угрозу для Украины, поэтому правительство должно направить официальное обращение в Еврокомиссию об отсрочке CBAM из-за войны, пишет ЭкоПолитика.

"Сейчас барьерами для декарбонизации в Украине являются ограниченные ресурсы, потому что львиную долю средств страна направляет на оборону. Также государство сталкивается с ростом логистических и энергетических затрат, и потеряло экономическую привлекательность для внешних инвесторов. Эти факторы напрямую влияют на замедление темпов внедрения экостандартов", - отмечает издание.

"Остановка экспорта товаров, подлежащих нормам CBAM, приведет к уменьшению инвестиций в украинские предприятия, также нужно будет искать новые рынки сбыта товаров. Впрочем, не стоит забывать, что остановка украинского экспорта также ударит и по бизнес-среде ЕС. Поэтому Европейская бизнес-ассоциация отмечает создание собственного CBAM и возможности отсрочки его внедрения. Украинское правительство должно направить официальное обращение в Еврокомиссию об отсрочке CBAM в условиях критического состояния - войны. Это позволит не загнать экономику в тупик и дать предприятиям возможность адаптироваться, сохранить конкурентоспособность", - резюмировало издание.

Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет $4,7 млрд экспорта и $2,7 млрд инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.

Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.