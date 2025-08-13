Он отметил, что украинские военные уже почувствовали, что россияне нарастили выпуск ракет и сделали их более точными.

У россиян налажено производство ракет, но то что они производят, сразу и применяется для ударов по Украине. Кроме того, они совершенствуют меткость своих ракет.

Об этом в интервью Суспільному сказал генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий. "Мы это увидели по крылатым ракетам Х-101, по "Калибрам" и по "Кинжалам"", - сказал он.

Также, как отметил он, надо сказать о точности ударов такими ракетами. Скибицкий вспомнил об ударах по аэродрому в Староконстантинове, когда отклонение ракет "Кинжал" составляло от 3 до 15 км от самого объекта. А в 2022 году россияне били по заводу "Артема" в Киеве, но трижды их крылатая ракета попала в большое гражданское здание.

Военный отметил, что это влияние международных санкций против РФ. Он добавил, что хотя россияне и пытаются создать собственную систему навигации, но это все равно не то же самое, что системы американского производства.

Скибицкий отметил, что россияне пробуют получить эти зарубежные системы, но у них с этим проблемы, а сделанное самими россиянами, не всегда совершенно.

Но тем не менее, как подчеркнул представитель ГУР, Россия все равно это все совершенствует:

"Мы видим это, например, по баллистической ракете "Искандер". Она стала более точной, маневренной".

Другие новости о российских ракетах

В середине лета авиационный эксперт Богдан Долинце заявлял, что возможности России по выпуску баллистических ракет "Искандер" составляют от 50 до 70 единиц в месяц.

А 31 июля оккупанты запустили по Киеву 8 крылатых ракет "Искандер-К", из которых было сбито только 3. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда объяснял, что враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.

