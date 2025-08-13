Российским захватчикам уже второй раз удалось инфильтрировать в украинский тыл солдат, но украинские защитники реагируют, чтобы устранить угрозу с их стороны.

На данный момент никакого прорыва российских оккупантов в сторону Доброполья не было. Захватчикам лишь удалось продвинуться небольшой группой в украинский тыл. Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь сказал в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что тактически ситуация с попаданием российских захватчиков в район Доброполья схожа с тем, как оккупанты пробирались в Покровск. По его мнению, этих российских солдат не надо называть диверсионно-разведывательными группами, потому что тактика продвижения россиян в тыл украинских войск происходит даже с отправкой неподготовленных солдат. Для этого используются современные системы управления, мобильный телефон и дрон. Командир взвода или роты может благодаря дрону постоянно контролировать передвижение этих неподготовленных бойцов и добиваться проникновения через наши позиции, в том числе в центр Покровска.

"Потом мы знаем, что эти 150 солдат, которые пролезли, инфильтрировались в Покровск, были уничтожены или взяты в плен. Мне кажется, очень похоже, что россияне использовали такую же тактику и в этом случае в направлении Доброполья... Выглядит так, что именно такая тактика может стать основной для проникновения на разных участках и, это, действительно, сработало уже второй раз", - считает Самусь.

Он отметил, что, хотя украинские военные уничтожают этих оккупантов или берут в плен, но эти 150-200 российских солдат могут создавать сильное психологическое давление на всех, - на гражданских, на военных, и на западных партнеров. В таких случаях, когда за спиной появляются оккупанты, определенное время может быть непонятно, что происходит.

"Понятно, что когда нет такой закупоренной линии обороны, сейчас нет сплошной полосы, а все же - это отдельные посты, и (осуществляется) контроль дронами, россияне используют это, и будут использовать в дальнейшем, если мы не найдем эффективные инструменты борьбы".

Он отметил, что необходимо использовать плотную линию обороны с использованием фортификационных и инженерных средств, но и с большим количеством наземных роботизированных систем, с большим количеством сенсоров.

Эксперт считает, что еще мог сыграть фактор "трансформации" войска на ходу - переход от оперативно-тактических групп и командований к корпусной системе. Он приводит в пример, когда тот же корпус "Азов" перемещался на свою новую зону ответственности, поэтому россияне могли использовать этот процесс ротации для того, чтобы проникнуть на определенную глубину.

"Это не прорыв. Здесь нельзя говорить о прорыве. Это как раз проникновение, инфильтрация российских военных с целью того, чтобы, а вдруг украинские силы не смогут собраться, проконтролировать ситуацию - а россиянам сконцентрироваться и насытить эту полосу, и потом уже действительно расширить полноценным прорывом. И это было бы возможным, если бы украинские силы не отреагировали тем образом, как эта реакция идет сейчас. Это, в том числе, проявление новой тактики".

Ситуация возле Доброполья - что известно

Как сообщал УНИАН, в случае с продвижением в сторону Доброполья российским оккупантам удалось просочиться на север от Покровска, найдя слабое место на стыке обороны двух бригад.

Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения.

В то же время генерал Николай Маломуж считает, что прорыв россиян под Добропольем стал возможен не столько из-за недостаточного количества украинских сил на этом участке, а в результате стратегических ошибок.

