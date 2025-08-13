Стало известно, где артистка отпраздновала свое 78-летие.

Украинская певица София Ротару неожиданно покинула Киев. После волны критики, которая обрушилась на артистку в сети, она решила отдохнуть за пределами города.

Сестра Софии Михайловны, Лидия Ротару опубликовала новое совместное фото в Facebook, кадр с празднования 78-летия певицы. Очевидно, что этот день звезда решила провести в кругу близких в родном селе Маршинцы Черновицкой области, где она родилась и выросла.

На фотографии сестры улыбаются, держа в руках большую охапку цветов.

"7 августа 2025 год, Маршинцы", - лаконично подписала фото Лидия Ротару.

София Ротару - какая позиция певицы по войне в Украине

Фото с сестрой Лидией стало одним из немногих фотографий Софии Ротару за последнее время, ведь с начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка исчезла из инфопространства. Она не появляется на публике, а также не выражает свою гражданскую позицию.

Недавно София Михайловна порадовала поклонников новыми снимками из Киева, тем самым развеяв слухи о том, что она живет за границей. Однако нарвалась на хейт - звезду обвинили в замалчивании войны. За нее вступилась родная сестра Аурика Ротару, отметив, что они вместе помогают военным, дают благотворительные концерты и продолжают жить в Украине во время войны.

