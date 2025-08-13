Над территорией оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией 12 августа наблюдалось большое задымление. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) убеждают в отсутствии влияния этого на ядерную безопасность ЗАЭС. Но это в очередной раз демонстрирует сущность России и свидетельствует об очередном повышении ставок (в частности из-за усиления проявлений и создания опасности на Запорожской ЗАЭС) перед встречей российского диктатора Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске.

Один из вопросов, который может обсуждаться 15 августа - возможность возвращения Россией Украине Запорожской АЭС в обмен на какие-то другие украинские территории - пока только разговоры.

Во-первых, потому, что, на мой взгляд, россияне просто хотят затянуть Украину в ловушку темы "обмена территорий". Очевидно, по мнению россиян, это должно было бы запустить в украинском обществе большие споры. Однако в Украине на всех уровнях есть понимание, что обменивать свои земли на свои же земли - просто манипуляция врага.

Видео дня

Во-вторых, если уж россияне так давят в теме "обмена", то российской Думе надо сначала отыграть все назад и проголосовать за исключение Запорожской области и других областей Украины как части РФ из Конституции этой страны. Но невозможно представить, что они могут за это проголосовать. Исходя из того имперского угара, которым пропитана Россия, этот сценарий не реалистичен.

И, в-третьих, непосредственно по ЗАЭС, напомню: уже было принято три решения Совета управляющих МАГАТЭ (который является высшим органом этой организации) о том, что Россия должна освободить атомную станцию и она должна быть возвращена под контроль Украины. Но все это было россиянами проигнорировано.

Поэтому я не верю в сценарий возможности обмена территорий, в частности обмена Запорожской АЭС, который сейчас обсуждают.

Все это - не более, чем вбросы, попытки давить на Украину, в частности искусственно созданными "аварийными ситуациями" на Запорожской атомной электростанции.

Уже давно заметно, что накануне каких-то серьезных для Кремля событий, россияне всегда подключают какие-то опасные факторы: обстрел линий электросетей, которые обеспечивают внешнее питание атомной электростанции, обстрелы инфраструктуры вблизи Запорожской АЭС и так далее. Такие действия, например, можно было наблюдать, когда украинские войска совершили прорыв на Херсонщине и Харьковщине. Тогда российские оккупанты вообще угрожали аварией на ЗАЭС, прерывая электропотребление станции...

Сейчас, перед встречей на Аляске, ситуация та же - россияне поднимают ставки, применяя ядерный шантаж.

То есть, можем говорить о четкой стратегии Российской Федерации. Эта стратегия направлена на то, чтобы запугивали мир через якобы применение ядерной угрозы накануне каких-то политических событий, которые могут повлиять на ход войны.

В то же время сегодня нет оснований говорить, что РФ может осуществить какие-то реальные шаги для подрыва ЗАЭС.

Ведь все блоки станции с сентября 2022 года находятся в состоянии "холодной остановки", то есть все это время все опасные процессы не работают.

По данным экспертов, до сегодняшнего дня повышения радиационного фона на АЭС нет. Однако ядерный шантаж будет продолжаться. Ведь именно для этого Россия захватила ЗАЭС. Другой пользы для России от станции нет.