Кабинет министров планирует как можно быстрее принять решение по урегулированию маркетинговых договоров на рынке лекарственных средств, что позволит частично восстановить рыночные механизмы, вернуть конкуренцию и будет способствовать снижению цен на лекарства для украинцев.

Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Заславский, отметив, что соответствующий проект постановления Кабмина прошел все согласования и получил поддержку абсолютного большинства участников рынка.

"После урегулирования правительством вопроса маркетинга есть все основания ожидать снижения цен на лекарства для украинцев. Это важный шаг для восстановления честной конкуренции на рынке и уменьшения финансовой нагрузки на пациентов", - подчеркнул Заславский.

По его словам, введенный в марте запрет маркетинговых договоров привел к росту цен на большинство препаратов. Снижение стоимости произошло только по так называемому ТОП-100 лекарств, из которых примерно половина имеет большое значение для пациентов, тогда как цены на остальные выросли.

Депутат подчеркнул, что запуск рыночных механизмов отвечает интересам потребителей, бизнеса и государства. Он также поблагодарил Министерство здравоохранения и Офис президента за обеспечение всестороннего обсуждения и доработки проекта постановления, принятие которого ожидается в ближайшие дни.