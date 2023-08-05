Вероятно, сейчас на территории РБ находится только один российский вертолет.

С Беларуси полетели 10 военных с вертолетов РФ. Группа взлетела с аэродрома "Мачулищи" утром 5 августа.

Как сообщает "Беларуски Гаюн", в состав группы вошли 4 Ми-8 и 6 Ми-24 на примерно 20 членов экипажей. Вертолеты полетели в восточном / юго-восточном направлении и позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с РФ, которую в дальнейшем пересекли.

Большинство вертолетов провела в Беларуси 209 дней (с 08 января 2023 года). Позже все 10 вертолетов приземлились на аэродроме "Сеща" (Брянская область).

Видео дня

Авиационная группировка РФ в Беларуси значительно уменьшилась. По данным "Гаюна", до сегодняшнего дня в РБ было по меньшей мере 11 вертолетов РФ. Теперь, видимо, остался один.

Кроме того, за время пребывания в Беларуси эта группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники - в июне под Ивацевичами разбился вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Роль Беларуси в войне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Беларусь предоставляет России свою территорию для ведения войны против Украины. Оттуда российские войска наступали на северные регионы нашей страны в феврале 2022 года. Кроме того, Россия систематически обстреливает украинские города с территории РБ.

Недавно на территории Беларуси разместили российское ядерное оружие. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором. Также группа народных депутатов призывает разорвать со страной дипломатические отношения.

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