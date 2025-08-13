Ведущая не так давно впервые стала мамой.

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала, как проводит время с малышом.

На новом снимке, опубликованном в Instagram в stories, звезда запечатлела момент их прогулки. Никитюк сфотографировала свою тень, пока гуляла с сыном в коляске.

"Настроение", - подписала фото ведущая.

Видео дня

На еще одном новом снимке в stories Леся похвасталась своим эффектным макияжем: "Гляньте, как на солнышке".

Леся Никитюк родила первенца - что важно знать

Напомним, ранее УНИАН писал, как жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук сообщил, что ведущая родила в День отца, то есть 8 июня: "Я был на задаче и в День отца стал отцом".

Хотя новость о том, что артистка стала мамой, появилась только 20 июня. До этого Леся Никитюк признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики".

Супруги до сих пор не рассекретили, как назвали малыша.

Вас также могут заинтересовать новости: