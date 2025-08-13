С другой стороны, это может способствовать тому, что больше молодежи будет оставаться в Украине, говорит директор Социологического центра.

Если в Украине разрешат выезд за границу мужчинам до 22 лет, то надо быть готовыми к тому, что часть из них покинут страну и не вернутся. Об этом отметила директор Социологического центра Социоинформ Наталья Зайцева-Чипак, комментируя в эфире Киев24 инициативу президента Украины Владимира Зеленского разрешить выезжать за границу украинцам до 22 лет.

Она отметила, что до сегодняшнего дня у нас много мальчиков, которые завершают 11 класс, им уже есть 18 лет и они уже не могут выехать из Украины и учиться за границей. Если этот возраст поднимут до 22-х лет, то, по словам специалиста, у нас большое количество детей поедет или учиться за границу, или просто уедет из страны.

"Поэтому надо понимать как это все будет. Но если это будет просто разрешенный выезд, мы должны быть готовы к тому, что какая-то часть молодых мужчин захочет просто уехать. Не учиться, а просто уехать из страны, потому что будет такая возможность. И одно дело, когда мне 18 лет и впереди до мобилизационного возраста еще 6 или 7 лет, а другое дело, когда мне 22 года и я не вижу перспектив завершения войны ближайшие два года и я понимаю, что вот-вот очень близко этот момент, что меня могут мобилизовать. Люди способны испытывать страх. И есть люди, которые говорят, что я пойду защищать свою родину, а есть люди, которые просто не готовы", - отметила Зайцева-Чипак.

С другой стороны, подчеркнула она, такое разрешение на выезд за пределы страны может способствовать тому, что больше молодежи будет оставаться в Украине. Она объяснила это тем, что молодежь получит возможность беспрепятственной "академической" мобильности. В целом, считает Зайцева-Чипак, речь сейчас идет именно о беспрепятственном пересечении границы для студентов.

"На сегодняшний день поехать по Erasmus на обмен на 3 месяца - я знаю очень много девушек, которые получая такую возможность едут. Они знают, что есть хорошая школа по физике, например, в Британии, и они туда едут. Три месяца там учатся, а потом возвращаются в Украину", - сказала Зайцева-Чипак.

По ее словам, сейчас много молодежи ездит за границу по учебным программам, программам обмена. Они едут на один семестр, учатся, потом возвращаются, интегрируются и продолжают образование здесь. Но у молодых мужчин по состоянию на сегодня такой возможности нет. Если она появится, то молодые люди смогут получать дополнительные знания и квалификацию благодаря программам обмена.

"То есть я могу получить образование в Украине и не терять связь с Западом, с теми технологиями, которые есть там у них", - объяснила она.

Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием. Глава государства уточнил, что сейчас "есть ограничение 18 лет на границе".

"Я предлагаю повысить уровень до 22 лет. Чтобы не было ограничений при пересечении", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это "положительная правильная история", которая "поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в Украине, реализоваться в обучении".

