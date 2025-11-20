Там зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

В ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Рязанской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти, степень ущерба уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Отмечается, что завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и привлечен в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

"Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются", - говорится в сообщении.

В то же время командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что Ильский НПЗ (Краснодарский край) в очередной раз поразили Птицы СБС в ночь на 19 ноября.

По его словам, Ильский НПЗ перерабатывает нефть в объеме более 6 млн тонн в год, и является одним из крупнейших работодателей в Краснодарском крае, а также оказывает значительное влияние на экономику региона.

"Бензин согласно повестке дня последовательно становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми. Визит вежливости средствами Сил Беспилотных Систем нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС)", - добавил "Мадьяр".

Удары по объектам РФ

Как сообщал УНИАН, Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" приостановил переработку сырой нефти до конца месяца после атаки украинского дрона 15 ноября.

Пожар в результате дроновой атаки заставил Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановить свой основной агрегат переработки сырой нефти, годовая мощность которого составляет более 8 миллионов метрических тонн, что составляет 48% от общей мощности завода.

Отдельный агрегат переработки сырой нефти был остановлен в результате атаки беспилотника 24 октября, что привело к потере 26% мощностей нефтеперерабатывающего завода. Ремонт этого агрегата еще не завершен, а остальные агрегаты завода также простаивают, сообщили источники, хотя непонятно, произошло ли это также из-за атаки.

