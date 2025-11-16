По его словам, там возникли проблемы, в том числе, с логистикой.

Ситуация на Купянском направлении довольно сложная. В частности – на выступе в районе населенного пункта Купянск-Узловой, на левом берегу реки Оскол.

Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер". По его словам, там возникли проблемы, в том числе, с логистикой.

"На Купянском направлении довольно сложная ситуация, а именно на выступе в районе Купянска-Узлового, на левом берегу р. Оскол, где противник взял полностью под огневой контроль территорию, подконтрольную подразделениям СОУ (Сил обороны Украины, – УНИАН), из-за чего логистика и даже передвижение довольно проблематичны", – рассказал военный.

Видео дня

В вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что за сутки россияне на Купянском направлении пять раз пытались идти вперед на украинские позиции в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

Бои на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что российские захватчики не уложились в установленные правителем РФ Путиным сроки на захват Купянска и Покровска. Дедлайн в очередной раз перенесли.

В свою очередь, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики в Купянске находятся в худшем положении, чем Силы обороны. По его словам, россияне, которые оказались в городе, не могут оттуда выйти. К тому же, у врага сложности со снабжением.

Вас также могут заинтересовать новости: