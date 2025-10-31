Сейчас у россиян простаивают около 37% мощностей нефтепереработки, отметил Малюк.

С начала года Силы обороны Украины нанесли почти 160 успешных поражений объектов нефтедобычи и нефтепереработки на территории РФ.

Об этом во время пресс-конференции рассказал Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает корреспондент УНИАН.

"Если брать за сентябрь и октябрь текущего года - это 20 объектов. Среди них шесть нефтеперерабатывающих заводов, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций. Это привело к дефициту более 20% на внутреннем рынке нефтепродуктов. К простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих. А также к дефициту в 57 регионах РФ нефтепродуктов и запрету экспорта бензина до конца этого года", - сказал Малюк.

Видео дня

Он добавил, что речь идет именно о законных целях. Поскольку 90% бюджета министерства обороны РФ - это нефтедобыча, нефтепереработка - это 90% бюджета министерства обороны РФ.

"Мы не останавливаемся на достижениях. Есть много свежих взглядов, подходов в этой работе. Это и новые средства, новые боевые части, средства связи. И также стоит отметить - у врага очень сильная противовоздушная оборона. И лучше всего по нашим дальнобойным беспилотникам работает их "Панцирь". С начала этого года до сегодняшнего дня мы уничтожили 48% вражеских "Панцирей". Это сегодня приоритет, он определен президентом Украины. Они производят 30 в год. Но количество уничтожений намного превышает, чем они производят", - добавил Малюк.

Удары по РФ

В ночь на 31 октября в нескольких областях РФ прогремели мощные взрывы.Позже РосСМИ сообщили, что дроны атаковали ТЭЦ в Орле.

27 октября Президент Владимир Зеленский рассказал о новых задачах для расширения географии нанесения дальнобойных ударов вглубь России. Он отметил, что Украина добилась заметных результатов по этому делу. Зеленский констатировал, что российская "нефтепереработка" уже платит большую цену за войну и пообещал, что будет платить еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: