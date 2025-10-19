Основную опасность представляют дроны на оптоволокне, которые невозможно обнаружить по радиочастотам.

Российские FPV-дроны на оптоволокне становятся реальной угрозой для прифронтовых городов - Харькова, Сум, Запорожья. Об этом в интервью "Главкому" заявил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он в частности прокомментировал недавний случай, когда российский беспилотник на оптоволокне пролетел более 20 км до Краматорска.

"Сам факт применения, которое позволило дрону долететь до Краматорска (там назывались примерно 20-28 км), является важным прецедентом. Это означает, что в прифронтовых городах вроде Краматорска, Запорожья, Харькова и Сум, уже нельзя просто оставлять военные автомобили на открытых центральных улицах. Нужно менять подход к расположению техники и организации защиты объектов", - рассказал специалист.

Бескрестнов отметил, что универсального противодействия оптоволоконным дронам пока нет - ни у нас, ни у россиян. Поэтому пока остается только прятаться от них в физических укрытиях, или под сетками, и тщательно маскироваться. Определенной помощью являются портативные радиолокационные станции, фиксирующие наличие летающего объекта неподалеку.

"Важно также налаженное оповещение: ожидание дрона и информация о направлении снижают риски, так как в значительной степени эффект от дрона - из-за неожиданности. Для прифронтовых территорий нужно внедрить системы радиолокационной защиты и оповещения населения, фиксирующие все форматы БПЛА и позволяющие людям и военным подготовиться и укрыться. К этому относятся стационарные и мобильные точки мониторинга и система оповещения, информирующая о безопасности движения по дорогам или необходимости укрыться", - говорит Бескрестнов.

