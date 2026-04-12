Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в двух областях, - DeepState

В частности, враг продвинулся в районе Ветеринарного Харьковской области.

Российские оккупанты продвинулись в районе трех населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся в районе Ветеринарного и Петропавловки Харьковской области.

Кроме того, по словам аналитиков, зафиксировано продвижение россиян в районе Иванополья Донецкой области.

Напомним, что ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины раскрыл количество нарушений режима тишины со стороны России во время "пасхального перемирия". По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч нарушений режима прекращения огня.

В Генштабе отметили, что 11 апреля враг нанес 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Также россияне применили 8458 дронов-камикадзе и осуществили 2947 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в частности 123 – из реактивных систем залпового огня.

Заместитель командира мотопехотного батальона "Сталеві вершники" 66 ОМБр Виталий с позывным Гума рассказал, что у российских войск возникли проблемы с ротацией личного состава. По его словам, этому способствует расширение зоны действия украинских защитников на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: