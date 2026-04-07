Оккупанты ударили по Днепропетровской области: погиб ребенок

Погиб ребенок, пять человек получили ранения в результате российских ударов по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Более 10 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками. В Покровской общине Синельниковского района горел частный дом. Еще три дома и автомобиль повреждены. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил он.

По словам главы ОГА, в Павлоградском районе под ударом оказались сам Павлоград и Богдановская община. Возник пожар. Повреждены административное здание и линии электропередач. Там пострадали двое мужчин 52 и 66 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"В Апостолово, что в Криворожском районе, разрушена инфраструктура. В Никопольском районе пострадали райцентр, Червоногригоровская и Марганецкая общины. Повреждены административное здание, частный дом и автомобиль", – добавил Ганжа.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло постановление, которое усовершенствует процедуру экстренного дооснащения авиационной техники.

Министр обороны Украины Михаил Федоров пояснил, что теперь самолеты и вертолеты можно быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.

По словам министра обороны Украины, обновленный подход предусматривает установку дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей. Все это будет происходить без длительных согласований технической документации.

Кроме того, Федоров сообщил, что будет расширен круг исполнителей работ. В частности, дооснащение авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, эксплуатирующие технику.

