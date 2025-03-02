Люди получили минно-взрывные травмы.

Сегодня, 2 марта, российские военные с помощью БпЛА в Херсоне сбросили взрывчатку на маршрутный автобус. Предварительно известно о погибшем и шестерых раненых. Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

"Российские военные снова атаковали с беспилотника "маршрутку" в Херсоне. Предварительно известно о шести пострадавших и одном погибшем", - подчеркнул чиновник.

По его данным, с минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину. Сейчас медики их дообследуют, более подробная информация уточняется.

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Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко добавил, что враг ударил по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе города.

В то же время в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что в результате удара по "маршрутке" ранения получили девять человек.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 1 марта россияне ударили баллистикой по Одесскому порту, в результате чего были ранены двое работников предприятия. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате удара также повреждены два гражданских судна.

Также 1 марта российские оккупанты сбросили в Донецкую область почти 30 авиабомб, в результате чего погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Кроме того, было разрушено 174 гражданских объекта, из которых 119 жилых домов.

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