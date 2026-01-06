Командир полка 'Ахиллес' сказал, к чему приведет признание оккупации территорий Украины

Военный отметил, что такая ситуация сломает действующие международные договоренности и не только.

Любое признание российской оккупации территорий Украины разрушит мировую архитектуру безопасности.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Военный отметил, что такая ситуация сломает действующие международные договоренности и откроет путь к силовому захвату территорий другими государствами.

Федоренко подчеркнул, что в таком случае война перестанет быть исключением и станет инструментом пересмотра границ.

"Речь идет не только об Украине - речь идет о крахе всей мировой архитектуры безопасности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кремль требует отдать ему весь Донбасс для прекращения войны. Это требование Украина категорически отвергает. Тем более, что военным путем РФ оккупировать Донбасс не может.

Недавно Федоренко отмечал, что в целом россияне могут иметь активный наступательный потенциал до 2027 года, поэтому настоящих переговоров о завершении войны до 2027 года не следует ожидать.

А влиятельный сенатор-республиканец, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер вообще заявил, что надо прекратить требовать от Украины отдать свои территории Кремлю. Он добавил, что Украина готова к миру на справедливых условиях и не надо ее заставлять "уступить России не оккупированную территорию".

