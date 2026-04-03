Война вышла за пределы фронта: Украина и РФ резко нарастили дальнобойные удары дронами, - СМИ

Массовые атаки дронов и ракет переносят войну вглубь территории обеих стран.

Россия и Украина в марте резко усилили атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами, перенося боевые действия далеко за пределы линии фронта. Об этом говорится в новом анализе организации ACLED, пишет Defence Blog.

По словам старшего аналитика Витольда Ступницкого, интенсивность ударов стабильно растет и свидетельствует о сознательной эскалации войны, а не о разовых всплесках активности.

Рекордные атаки и новая тактика России

Аналитики зафиксировали рекордную атаку России – 948 дронов в течение 23–24 марта. Всего за месяц Россия нанесла более 3000 ударов (против 2712 в феврале).

По оценке экспертов, российская стратегия стала многоуровневой:

ночные массированные атаки истощают украинскую ПВО;

дневные удары используют образовавшиеся бреши;

ракеты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре.

Такие действия направлены на ослабление системы противовоздушной обороны Украины и подготовку к возможным наземным операциям, в частности в Донецкой области и на ключевых логистических направлениях.

Украина отвечает ударами вглубь России

Украинская сторона также существенно расширила свою кампанию. В марте зафиксировано более 1400 ударов по территории России в 27 регионах – против 984 в январе.

Как отмечают в ACLED, Украина смещает фокус с приграничных военных объектов на стратегические экономические цели. В частности, под удары попала нефтяная инфраструктура в Ленинградской области – в районах Приморска, Усть-Луги и Киришива.

По оценкам, эти атаки временно вывели из строя около 40% экспортных мощностей российской нефти.

Дроны становятся главным оружием войны

Эксперты отмечают стремительный рост роли дронов с обеих сторон. Россия наращивает производство беспилотников типа Shahed и их модернизированных версий, тогда как Украина активно расширяет собственное производство.

Украинские удары становятся все более глубокими – некоторые дроны достигают целей на расстоянии более 1000 км. Это стало возможным, в частности, благодаря системному поражению российских систем ПВО.

Война переходит в новую фазу

Аналитики отмечают, что дальнобойные удары становятся ключевым элементом войны. Инфраструктура, энергетика и тыловая логистика превращаются в главные цели для обеих сторон.

Дальнейшую динамику эскалации могут определить внешние факторы – состояние западной помощи Украине, запасы ПВО, а также ситуация на мировых энергетических рынках.

Войны переплетаются – почему Иран все чаще напоминает Украину

Как сообщал УНИАН, с каждой неделей войны в Иране и Украине все больше переплетаются. Некоторые аналитики считают, что два конфликта начинают сливаться.

Для Украины эта связь не является новой, ведь еще в 2022 году Россия начала использовать иранские дроны типа "Шахед" для ударов по Украине. Но теперь Москва, как сообщается, предоставляет Ирану разведывательные данные. Связь между двумя войнами закрепило и турне президента Владимира Зеленского по странам Персидского залива, где он заключил соглашения о сотрудничестве с рядом стран.

