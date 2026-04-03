Война вышла за пределы фронта: Украина и РФ резко нарастили дальнобойные удары дронами, - СМИ

Россия и Украина в марте резко усилили атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами, перенося боевые действия далеко за пределы линии фронта. Об этом говорится в новом анализе организации ACLED, пишет Defence Blog.
По словам старшего аналитика Витольда Ступницкого, интенсивность ударов стабильно растет и свидетельствует о сознательной эскалации войны, а не о разовых всплесках активности.
Рекордные атаки и новая тактика России
Аналитики зафиксировали рекордную атаку России – 948 дронов в течение 23–24 марта. Всего за месяц Россия нанесла более 3000 ударов (против 2712 в феврале).
По оценке экспертов, российская стратегия стала многоуровневой:
- ночные массированные атаки истощают украинскую ПВО;
- дневные удары используют образовавшиеся бреши;
- ракеты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре.
Такие действия направлены на ослабление системы противовоздушной обороны Украины и подготовку к возможным наземным операциям, в частности в Донецкой области и на ключевых логистических направлениях.
Украина отвечает ударами вглубь России
Украинская сторона также существенно расширила свою кампанию. В марте зафиксировано более 1400 ударов по территории России в 27 регионах – против 984 в январе.
Как отмечают в ACLED, Украина смещает фокус с приграничных военных объектов на стратегические экономические цели. В частности, под удары попала нефтяная инфраструктура в Ленинградской области – в районах Приморска, Усть-Луги и Киришива.
По оценкам, эти атаки временно вывели из строя около 40% экспортных мощностей российской нефти.
Дроны становятся главным оружием войны
Эксперты отмечают стремительный рост роли дронов с обеих сторон. Россия наращивает производство беспилотников типа Shahed и их модернизированных версий, тогда как Украина активно расширяет собственное производство.
Украинские удары становятся все более глубокими – некоторые дроны достигают целей на расстоянии более 1000 км. Это стало возможным, в частности, благодаря системному поражению российских систем ПВО.
Война переходит в новую фазу
Аналитики отмечают, что дальнобойные удары становятся ключевым элементом войны. Инфраструктура, энергетика и тыловая логистика превращаются в главные цели для обеих сторон.
Дальнейшую динамику эскалации могут определить внешние факторы – состояние западной помощи Украине, запасы ПВО, а также ситуация на мировых энергетических рынках.
Войны переплетаются – почему Иран все чаще напоминает Украину
Как сообщал УНИАН, с каждой неделей войны в Иране и Украине все больше переплетаются. Некоторые аналитики считают, что два конфликта начинают сливаться.
Для Украины эта связь не является новой, ведь еще в 2022 году Россия начала использовать иранские дроны типа "Шахед" для ударов по Украине. Но теперь Москва, как сообщается, предоставляет Ирану разведывательные данные. Связь между двумя войнами закрепило и турне президента Владимира Зеленского по странам Персидского залива, где он заключил соглашения о сотрудничестве с рядом стран.