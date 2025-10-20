По словам журналиста, многие подростки рассказали, что не хотят думать о будущем после войны.

Российские дроны превратили чистое небо в источник террора для украинской молодежи. Большинство украинских детей учатся только через Zoom с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Нередко, они вынуждены делать перерывы, например, когда выключается свет или когда сирены воздушной тревоги заставляют их бежать в бомбоубежища. Многие из них настолько изолированы и обеспокоены, что не могут представить себе будущее, пишет The Atlantic.

Журналист издания Роберт Ворт отмечает, что бедственное положение украинской молодежи является прямым следствием усилий России по искоренению их национальной идентичности. Приводятся данные, что почти за 4 года полномасштабной войны Россия уничтожила около 3500 школ в рамках очевидной кампании по деморализации населения и подготовки почвы для его русификации.

Кроме этого, российские оккупанты повредили церкви и ратуши по всей северо-восточной Украине, а вместе с ними - значительную часть физической и ментальной инфраструктуры жизни молодежи страны.

Видео дня

По словам жуналиста, когда он этим летом посещал Харьковскую область, то неоднократно слышал от директоров, учителей и военных офицеров в разных городах, что изоляция украинских детей представляет существенную угрозу для будущего страны.

Он добавил, что чтобы противостоять этому, члены общины создают новые подземные школы и развлекательные центры для детей, потому что это, по их мнению, так же важно, как и все, что происходит на передовой войны.

Ворт поделился, что психолог из Харьковщины Ирина Маркевич еще в 2022 году начала собирать средства для Мобильной школы устойчивости, но тогда ей говорили, что деньги нужны только украинской армии.

"Мы ответили: "Если дети несчастны, то за что вы боретесь?", - поделилась Маркевич.

В материале говорится, что три года спустя актуальность этой задачи широко признается. Также журналист не исключает, что украинским подросткам, когда они повзрослеют, придется идти на фронт защищать свою страну, потому что война может продолжаться еще много лет.

Отмечается, что если им повезет, они возьмут на себя еще большее бремя восстановления всего, что разрушила Россия.

"За годы онлайн-обучения произошли потери в образовании. Мы стараемся это компенсировать - дополнительными занятиями по выходным и другими подобными мероприятиями", - рассказала журналисту директор школы Наталья Теплова.

В материале добавляется, что дефицит знаний у школьников трудно измерить, поскольку протоколы тестирования изменились за последние три года. В западной Украине многие школы еще несколько лет назад вернулись к очному обучению, но на востоке, в районах, близких к линии фронта, любое передвижение является опасным, а электроснабжение и телефонная связь часто нарушаются.

"Педагоги рассказывали о 10-летних детях, которые еще не научились читать", - рассказал журналист.

Он добавил, что подземные сооружения обычно невозможно построить в этих местах, поскольку строительные площадки становятся мишенями для атак.

Ворт отметил, что эмоциональные последствия войны не менее реальны, но их еще труднее измерить.

"Некоторые дети не верят в будущее, они более раздражительны и имеют больше проблем с контролем своих эмоций. Нужно много времени, чтобы это исправить", - рассказала Теплова.

Директор городского отдела образования и культуры Старого Салтова на Харьковщине Ирина Глазунова рассказала, что когда в поселке открыли первый подземный учебный центр, "дети приходили и просто касались других детей, потому что не имели опыта близкого общения с другими людьми".

По словам журналиста, подростки, с которыми он общался в Украине, жаловались на страдания в изоляции.

"Я не помню своей жизни без этой войны", - рассказала 19-летняя студентка университета в Киеве Соломия Тараненко.

После вторжения 2022 года, по ее словам, она месяцами сидела дома, а позже она начала носить с собой таблетки йодида калия на случай ядерного удара.

"Это стало вполне нормальным: занятия, воздушная тревога, быстро добраться до бомбоубежища, возвращение на занятия", - поделилась девушка.

При этом, Ворт рассказывает, что несмотря на усилия России, с оккупированных территорий регулярно бегут украинские дети. Журналист встретился с 18-летней девушкой из города в Донецкой области.

Она не назвала своего настоящего имени, поскольку ее близкие еще остаются на оккупированных Россией территориях. Поэтому, в статье ее журналист назвал Марией. Ее родители были против российской оккупации, но боялись об этом открыто говорить, потому что лояльные к Москве люди "указывали на тех, кто был проукраинским, и их забирали".

"Поэтому большинство молчало. Моя семья тоже", - сказала Мария.

Когда Россия оккупировала Донецк, девушке было 7 лет. По ее словам, изменения сразу стали ощутимыми, как будто вернулись 90-е годы.

По словам журналиста, многие молодые люди поделились с ним, что не хотят думать о будущем.

"Возможно, это потому, что они знают, что конец войны принесет целый ряд новых вызовов и другой вид героизма", - предположил Ворт.

В частности, по его словам, им придется восстанавливать разрушенную, травмированную страну, полную одиноких матерей, искалеченных ветеранов, бездомных и переселенцев.

"Это очень тяжело, весь этот груз. Мы чувствуем, что нам придется отстраивать эту страну в прямом и переносном смысле. Это большая ответственность", - рассказала 15-летняя Катя Маркевич из Харькова, когда журналист попросил ее описать, какой она представляет жизнь в стране после окончания войны.

Война в Украине и образование

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования. Отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мероприятий на территории и/или в помещениях таких заведений. Примечательно, что до этого в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ.

Также мы писали, что в Министерстве образования сообщили, что в прошлом учебном году 2024-2025 не хватало больше всего учителей английского языка, информатики и математики. Еще есть проблемы с учителями физической культуры, истории, физики и украинского языка и литературы. Пока данные за новый учебный год продолжают собирать.

Вас также могут заинтересовать новости: