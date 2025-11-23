Известно, что в городе загорелись пожары на нескольких локациях.

Ночью российские оккупанты атаковали Днепр и область ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары в многоэтажке и частном доме.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко. Он добавил, что защитники неба сбили 15 дронов, но есть и последствия вражеского террора.

"В Днепре из-за него пострадали 14 человек. Среди них 11-летняя девочка", - детализировал Гайваненко.

Видео дня

Председатель ОВА сообщил, что в результате прилетов загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 машин.

"Досталось также Васильковской и Зайцевской громадам Синельниковского района. Там 2 раненых. Огнем охватило 3 дома местных. Его чрезвычайники укротили", - сообщил председатель ОГА.

По данным Гайваненко, россияне били и по Никопольщине.

"FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах. В самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое ребят 14 и 16 лет. Оправляться они будут дома", - отметил гайваненко.

Удары по Днепру

30 сентября россияне атаковали Днепр средь бела дня. Тогда россияне ударили по городу дронами, в результате чего ранения получили 20 человек, один человек погиб. Жертвой оккупантов стал мужчина, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

20 сентября РФ также атаковала Днепр ударными БПЛА и ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по жилому многоэтажному дому. В результате того удара погиб один человек, 26 пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: