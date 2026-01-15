РФ создала новую сеть для вербовки иностранцев в армию с помощью привлекательных женщин

В Телеграм действуют специально созданные аккаунты для заманивания мужчин из бедных стран в армию оккупантов.

Иностранцев из бедных стран заманивают в ряды армии российских оккупантов привлекательные женщины. Об этом говорится в расследовании ВВС.

Издание рассказало историю мужчины из Сирии, который именно таким образом оказался на войне против Украины. По его словам, он воюет уже 9 месяцев, а записаться в армию ему помогла женщина по имени Полина Александровна Азарных. Она обещала ему прибыльную работу и российское гражданство. Строитель из Сирии согласился на предложение незнакомой женщины, которая обещала ему тыловую должность в армии РФ, если он заплатит за это 3000 долларов. Он рассказал журналистам, что отказался платить, поскольку его отправили в бой всего через 10 дней после прибытия в армию РФ. Вместо этого она сожгла его паспорт и прислала ему видео.

Он утверждает, что пытался отказаться участвовать в войне, но его командиры угрожали убить или посадить его в тюрьму.

BBC выяснило, как 40-летняя бывшая учительница Азарных использует канал Telegram, чтобы заманивать молодых мужчин, часто из бедных стран, в ряды российской армии. В своих улыбчивых видеообращениях и оптимистичных публикациях бывшая учительница предлагает "однолетние контракты" на "военную службу".

Издание обнаружило почти 500 случаев, когда она предоставляла документы, называемые приглашениями, позволяющие получателю въехать в Россию для поступления в ряды вооруженных сил. "Эти документы были предназначены для мужчин, преимущественно из Сирии, Египта и Йемена, которые, судя по всему, прислали ей данные своих паспортов, чтобы вступить в ряды вооруженных сил", – говорится в статье.

Однако многие из них рассказывали, что женщина обманывала мужчин. Двенадцать семей рассказали журналистам о молодых мужчинах, которых "она завербовала и которые сейчас погибли или пропали без вести".

"Трудно определить, сколько иностранцев вступили в ряды российской армии. Анализ BBC, в котором рассматривалось количество погибших и раненых иностранцев, свидетельствует, что, вероятно, вступило не менее 20 000 человек, в частности из таких стран, как Куба, Непал и Северная Корея", - добавили авторы.

Отмечается, что подобная схема достаточно распространена. Подобные лица являются "частью сети неформальных вербовщиков".

Масштабные схемы уже не работают

Подобные условия вступления в российскую армию предлагают и другие аккаунты в Telegram, которые ведутся на арабском языке. Один из них содержит сообщения с документами-приглашениями и списками имен, другой рекламирует большие выплаты за вступление в "элитный батальон".

В сентябре кенийская полиция разоблачила "синдикат по торговле людьми", который заманивал кенийцев предложениями работы, но отправлял их воевать против Украины.

В Институте изучения войны рассказали, что некоторые муниципальные и региональные органы власти в России предлагают денежные поощрения в размере до 4000 долларов лицам, таким как специалисты по управлению персоналом и местные жители, которые вербуют россиян или иностранцев на военную службу.

Там напомнили, что ранее Россия использовала для вербовки крупные организации, такие как частная военная группа "Вагнер" и тюремная система, но с 2024 года также "привлекает местных жителей и небольшие компании". В Институте предположили, что "прежние методы вербовки уже не дают такого же количества новобранцев".

Способы вербовки иностранцев Россией

Напомним, что Россия также начала вербовать геймеров для участия в войне против Украины. В частности, подобные случаи зафиксированы в Южно-Африканской Республике. По меньшей мере один гражданин ЮАР погиб, а один пропал без вести.

