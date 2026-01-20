РФ нанесла по Одесской области дроновый удар: есть попадание в многоэтажку

Удары также были направлены на объекты энергетики.

Сегодня, 20 января, российская армия нанесла удар дронами по Одесской области, поврежден жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"На рассвете враг снова цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики", - подчеркнул он.

В городе Черноморск, по словам Кипера, зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.

В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

На местах происшествий работают экстренные и коммунальные службы.

Как писал УНИАН, армия РФ в ночь на 19 января нанесла массированный дронный удар по Одессе и Одесской области. В результате атаки произошли повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры.

Сегодня враг также массированно атаковал столицу и область. В Киеве без отопления остаются более 5,5 тыс. многоэтажек, также левый берег без водоснабжения.

В Киевской области в результате атаки погиб мужчина.

