Кроме того, РФ стала чаще использовать оптоволоконные FPV-дроны.

Россия достигла значительного прогресса в производстве дронов. Темпы производства постепенно увеличиваются, что может стать проблемой для Украины, пишет The Telegraph.

Битва дронов

В издании напомнили, что РФ после полномасштабного вторжения в Украину начала импортировать дроны-камикадзе Shahed из Ирана, а затем заключила крупную сделку на производство собственной версии беспилотников, которые получили название "Герань-2".

России удалось увеличить производство с 300 дронов в месяц в прошлом году до 100 единиц в день в этом году, в частности, благодаря вербовке женских рабочих из стран Африки и других материков, подчеркнули в издании. Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что оккупанты хотят утроить этот показатель.

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Также в РФ модернизировали "Шахеды", увеличив высоту полета и затруднив их перехват. Помимо этого была увеличена полезная нагрузка, добавили в издании.

Более того, с конца мая Россия регулярно наносит удары беспилотниками и ракетами по украинским городам, убивая десятки мирных жителей. В издании считают, что модернизация дронов и масштабы их производства позволят Москве наносить массированные удары еще чаще, чем сейчас.

Украинские командиры же надеются, что спецоперация СБУ "Паутина", в ходе которой были поражены более 40 российских самолетов, снизит масштабы атак по Украине, добавили в издании.

Россия для увеличения смертоности своих атак наносит многоуровневые удары, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты, которые летят с разной скоростью и по разным траекториям. Так оккупанты пытаются запутать и подавить систему противовоздушной обороны Украины, объяснили в издании.

Также РФ стала чаще использовать оптоволоконные FPV-дроны, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Широкое использование оптоволоконных FPV-беспилотников позволяет россиянам более эффективно атаковать и уничтожать укрепленные позиции на линии фронта. Они также улучшили координацию между ударами FPV-дронов и наземными атаками. Я думаю, что это одна из главных причин, по которой россияне действуют более эффективно", - рассказал журналистам польский военный аналитик Конрад Музыка.

Украинский солдат с позывным "Дядя Саша" в разговоре с журналистами заявил, что оптоволоконные FPV-дроны россиян нарушили логистику, сделав их позицию невыгодной.

"Они изменили правила игры. Все пытаются найти противодействие оптоволоконным дронам - у нас его нет, как и у россиян", - сказал он.

Украинская "стена дронов"

Тем не менее у Украины есть и свое преимущество над россиянами. Это так называемая "стена дронов", которая состоит из целого парка FPV-дронов, поделились в издании. Благодаря этому украинские подразделения могут наносить удары по российским войскам более чем в 15 километрах за линией фронта.

Украинские беспилотники нарушили логистику России, ослабили ее артиллерийское преимущество и замедлили продвижение войск, добавили в издании. Оборонительные коридоры были созданы вдоль большей части линии фронта.

В издании отметили, что Украина планирует в этом году более чем удвоить внутреннее производство дронов до пяти миллионов единиц. Благодаря этому удастся сохранить преимущество.

"Если бы не дроны, украинцы оказались бы в невероятно сложной ситуации. Увеличивая производство дронов, Украина пытается смягчить проблемы, вызванные нехваткой рабочей силы, и делает это с очень хорошим эффектом", - заявил Музыка.

Военный аналитик отметил, что не уверен в том, что Украине удастся решить проблему нехватки рабочей силы в ближайшие месяцы. Он считает, что "стена дронов" обеспечат, чтобы темпы продвижения российских войск не ускорились значительно.

"Наше преимущество в области беспилотных летательных аппаратов, которое мы имели с 2023 года, было превзойдено россиянами. Мы были пионерами в использовании дронов в качестве оружия, но не смогли достаточно быстро нарастить производство, чтобы это имело значимый стратегический эффект. Россия и Украина сейчас находятся в состоянии качественного паритета, а россияне имеют количественное преимущество", - сказал в разговоре с журналистами старший унтер-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Джеки".

В Китае создали для россиян катушку с оптоволокном на 50 километров

Ранее украинский специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что китайцы создали для российских войск катушку с оптическим волокном длиной 50 километров. В комментарии УНИАН он заявил, что оснащенный этой катушкой дрон сможет летать на расстояние 50 километров, несмотря на большой вес.

"Флеш" отметил, что вероятнее всего, речь будет идти о большом агродроне, который сможет поднять и эту катушку, и боевую часть.

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