Отделался 'малой кровью': одессит рассказал, как пережил атаку 'Шахеда' на свой дом

От возможной гибели или ранений его и родных отделяла всего лишь одна стена.

Ночью 6 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар десятками дронов – житель города, который уцелел во время атаки, рассказал журналистам о происходящем.

"Эта ночь самая тяжелая для меня, самая масштабная атака, которую я пережил", – рассказывает житель Киевского района на видео, опубликованном Новости.LIVE.

По словам молодого человека, в собственной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, он был со своей девушкой и матерью. Во время воздушной тревоги они сначала услышали, как рядом взорвался "Шахед", а вскоре раздалось жужжание следующего беспилотника.

"Мы слышали, когда второй (беспилотник, – УНИАН) подлетал, услышали, что он глушит двигатель", – говорит одессит.

Поняв, что сейчас будет удар, люди быстро перешли в коридор, за несущую стену, и буквально через пять секунд раздался взрыв – от вероятной гибели или ранений отделяла только одна стена, вспоминает молодой человек.

Он вместе с другими жильцами выбежал на улицу. Позже одесситу удалось вернуться в квартиру за документами, после чего он бросился помогать пострадавшим. В частности, из поврежденного дома вынес на руках соседку, которая получила травму ноги, вероятно, у нее перелом.

Как пояснил одессит, его жилье находится на пятом этаже, а в квартире над ним, то есть на шестом, из-за удара дрона произошел пожар.

"Я отделался "легко", если бы "Шахед" свернул еще на три метра, моей квартиры тоже не было бы", – признал мужчина.

Ночной удар по Одессе

Сегодня ночью армия РФ нанесла по Одессе массированные удары дронами, погибли трое гражданских, в том числе – малолетний ребенок. По меньшей мере 16 человек получили ранения, среди них немало детей, в частности младенец и беременная женщина. У пострадавших – осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения.

Разрушен детский сад, значительно повреждены 20-этажный жилой комплекс, многоэтажка и частные дома. Из-за многочисленных ударов вспыхнули пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского учреждения, загорелись частные автомобили и т. д. Также враг атаковал энергетический объект, тысячи семей остались без света в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах города.

