По данным источников, глава Чечни знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра.

Между чеченским наместником Рамзаном Кадыровым и руководством Кремля возникли серьезные разногласия. Как пишет российский оппозиционный проект "Важные истории", в Москве недовольны тем, что глава Чечни ведет переговоры с ближневосточными монархиями о гарантиях безопасности для своей семьи.

По информации бывшего и действующего сотрудников ФСБ, а также северокавказских журналистов и правозащитников, главной причиной конфликта стали несанкционированные контакты Кадырова с представителями мусульманских монархий. Чеченский правитель, давно испытывающий проблемы со здоровьем, ищет способы защитить свою семью и активы на случай потери власти.

Несмотря на попытки демонстрировать активность в медиа, состояние здоровья Кадырова ухудшается. В последние месяцы он редко появляется на публике, а выступления на камеру даются ему с трудом. В январе и феврале он исчез из информационного пространства, позже объяснив это отпуском. По данным журналистов, у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой.

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"Кадыров уже давно и тяжело болен... "Нет болезни, которую бы мне не приписали", — прокомментировал он ситуацию со своим исчезновением. С тех пор Кадыров не делал громких заявлений и публиковал лишь ролики своих "инспекций" в республике, которые обычно снимаются заранее как так называемые консервы", — пишет издание.

По мнению расследователей, осознавая риски, связанные с его уходом из власти, Кадыров ищет за пределами России альтернативные гарантии безопасности для своих родственников. Эти переговоры не остались незамеченными — ФСБ передала соответствующую информацию Владимиру Путину.

"Руководитель Чечни хорошо понимает, как устроена власть в его регионе и что может ожидать членов его семьи в случае его ухода. Он также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра. Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии для них в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения", — отмечают авторы публикации.

На фоне разлада с Кремлем Кадыров вывел свою 26-летнюю дочь Айшат из госструктур. С 2020 года она занимала посты в Минкульте Чечни, затем стала вице-премьером республики, но в 2023 году покинула должность. Параллельно она стала владелицей компании "Чеченские минеральные воды", ранее контролируемой семьей Кадырова. В марте ее имя и имя младшей дочери Табарик исчезли из реестра юрлиц.

Конфликт затронул и Адама Делимханова, одного из самых влиятельных соратников Кадырова. По информации силовых источников, с начала 2025 года он отказался участвовать в криминальных схемах, связанных с рейдерством и силовыми акциями, заявив, что получил соответствующий запрет "сверху".

В правозащитных кругах Северного Кавказа говорят, что Кремль дал понять Делимханову границы его полномочий. В настоящее время он находится в "Президент-Отеле" в Москве, где расположен штаб чеченского руководства. В ФСБ недовольны его деятельностью, связанной с вымогательством и рейдерством, однако детали этих схем пока не раскрываются.

"Кремль и ФСБ остались недовольны тем, что Делимханов в последнее время организовывал криминальные схемы, включающие рейдерство и вымогательство, без согласования с руководством страны, говорят правозащитники", - сказано в публикации.

Положение Кадырова в РФ

Как писал УНИАН, репутация правителя Чечни Рамзана Кадырова серьезно пострадала после начала Курской операции ВСУ. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что Кадыров "ушел в тень" из-за глупого поведения его подчиненных.

В частности командир чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов неоднократно делал публичные заявления, которые де-факто дискредитировали "кадыровцев". Его высмеивали даже лояльные Кремлю Z-каналы. В результате весь чеченский клан утратил некий ореол престижа в глазах россиян.

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