На войне РФ за год потеряла столько солдат, как две крупные европейские армии, - Тимочко

Значительную долю среди ликвидированных солдат оккупационной армии составляют наемники.

Российские оккупанты за год потеряли такое количество солдат, которое равно двум европейским армиям.

Об этом в эфире Киев 24 сказал Иван Тимочко, военный эксперт, отвечая на вопрос об оценке потерь российской оккупационной армии.

"Вся армия Германии - это 200 тыс. Британская, французская армии даже не дотягивают до 200 тыс. личного состава... Россияне за год потеряли две большие европейские армии. Но это не только за один год - это год за годом. И каждая такая потеря - гигантская", - подчеркнул он.

Тимочко добавил, что значительная часть ликвидированных российских солдат - это наемники и украинцы, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях Украины, а также российские заключенные.

Эксперт также отметил, что количество потерь оккупационной армии на самом деле может быть больше: речь может идти об ориентировочно на несколько десятков тысяч большей цифре.

Потери России в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Великобритании отметило, что в 2025 году российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 415 тыс. военных убитыми и ранеными.

Этот показатель уступает только данным 2024 года. Тогда годовые потери России составили 430 тыс. человек.

В то же время потери оккупационной армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в Великобритании оценивают в около 1 млн 213 тыс. человек. Речь идет о ликвидированных и раненых захватчиках.

