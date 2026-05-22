Аномальная жара идет в Европу: температура поднимется почти до +40°

На Европу надвигается первая крупная волна жары в этом сезоне. В ряде стран температура окажется на 5–11 градусов выше нормы, а в Испании воздух прогреется до +38°.

В ближайшие дни Европу накроет первая серьезная волна жары в этом году. Синоптики предупреждают, что температура во многих странах окажется значительно выше климатической нормы, а в отдельных регионах возможны новые майские рекорды.

Как пишет Bloomberg, причиной аномального потепления стал мощный антициклон, или так называемый "тепловой купол". Он удерживает горячий воздух и способствует его дополнительному прогреву у поверхности земли. По прогнозам метеорологов, температура будет превышать обычные показатели на 5–11 градусов.

Особенно заметной жара станет в Великобритании. В Лондоне уже к выходным ожидается до +32°, что необычно для конца мая. Синоптики отмечают, что это может стать одним из самых заметных периодов ранней жары за последние годы.

Во Франции температура в Париже повысится примерно до +31°, а на юго-западе страны местами достигнет +35°. Самая экстремальная жара ожидается в Испании. В некоторых районах страны воздух может раскалиться до +38°.

Метеорологи связывают усиление жары с изменением климата. По их словам, в Европе волны тепла теперь приходят раньше и становятся более продолжительными. Дополнительную роль играет пересыхание почвы: сухая земля хуже удерживает влагу, из-за чего температура продолжает расти, а вероятность дождей снижается.

После нестабильной погоды с грозами и перепадами температуры в Европе ожидается более сухой и спокойный период. Ясное небо также будет способствовать увеличению выработки солнечной энергии. При этом производство электроэнергии с помощью ветра во Франции и Германии временно снизится из-за слабого ветра.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие недели в Польшу придет настоящее летнее тепло. Сначала температура повысится до +20…+25°C, а около 25 мая местами возможна жара до +30°C. Самыми теплыми станут восточные районы страны. Однако потепление будет недолгим – к концу месяца ожидается похолодание, и дневная температура снова снизится примерно до +20°C.

