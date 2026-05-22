Для российского флота спущен на воду первый корабль-торпедолов обновленного проекта (фото)

20 мая на АО "Сокольская судоверфь" в поселке Сокольское Нижегородской области состоялась церемония спуска на воду головного катера-торпедолова ТЛ-2202 (заводской номер 453) модифицированного проекта 1388НЗТМ, строящегося для ВМФ РФ. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

После достройки и испытаний катер-торпедолов войдет в состав Северного флота России.

"Сокольская судоверфь" получила контракт Министерства обороны РФ на строительство шести торпедоловов проекта 1388НЗТМ (с заводскими номерами от 453 до 458) в 2023 году.

Ранее, в марте 2021 года и в декабре 2023-го, "Сокольская судоверфь" передала ВМФ РФ торпедоловы ТЛ-2195 и ТЛ-2196 проекта 1388НЗТ (заводские номера 451 и 452), построенные по контракту 2015 года. Разработчиком проекта является АО КБ "Вимпел" ОСК (Объединенная судостроительная корпорация).

По данным профильных российских СМИ, катера-торпедоловы проекта 1388НЗТ предназначены для поиска, подъема из воды на борт или буксировки использованных торпед во время учебных торпедных атак.

Катер-торпедолов следует за выпущенной торпедой, находит ее и доставляет на базу или к кораблю, совершившему стрельбу. В результате существенно снижается общая стоимость учебных торпедных стрельб кораблями и подводными лодками, поскольку практические торпеды пригодны для многократного использования.

Характеристики проекта 1388НЗТ (по данным из открытых источников):

водоизмещение – 489 т;

длина – 48,9 м;

ширина – 9 м;

скорость полного хода – 20 узлов;

грузоподъемность – восемь торпед калибра 533 мм;

экипаж – 14 человек.

Напомним, недавно на судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

Фрегаты проекта 22350 входят в число крупнейших и самых мощных боевых кораблей ВМФ РФ, построенных после распада СССР. Длина корабля составляет 135 м, ширина – 16,4 м. Экипаж насчитывает от 186 до 210 человек.

Еще ранее в российском Балтийске состоялась церемония принятия в состав Балтийского флота РФ малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт").

