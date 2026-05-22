В 'ПриватБанке' подешевел евро: свежий курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 22 мая, остался без изменений и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился - 51,81 гривни.

Национальный банк установил на 22 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя, который стал новым историческим максимумом.

Что касается евро, гривня также осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался без изменений и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

