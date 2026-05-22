EL Кравчук рассказал о ссоре с Могилевской: 'Она иногда достает'

Артист отметил, что у его звездной подруги непростой характер.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук рассказал о ссоре с Натальей Могилевской.

Не секрет, что артисты много лет дружат. По словам исполнителя хита "Ла-бу-бу", он очень любит и уважает Могилевскую, но у нее сложный характер.

"Наталья для меня подруга и артистка, которую я люблю. Но, Боже, как она иногда достает! Я скажу честно. Ну, такой характер! Как-то раз мы куда-то поехали, и она просто так встала и сказала: "Так, я хочу сейчас лечь спать. Постель, давай мне все". А я говорю: "Наташа, попросили подождать 40 минут, я ничего не могу". А она: "Ничего не знаю, давай иди", – вспомнил историю певец в проекте "55 за 5" с Алиной Шаманской.

EL Кравчук добавил, что тогда принял решение самостоятельно договориться с работниками заведения и объяснил все, как есть.

"Я подхожу к тетушке, кастелянше, и говорю: "Вы знаете, она съела все мои мозги. Дайте мне эту постель, пожалуйста". И она мне дала. А Наташа потом говорит: "Видишь, как это все просто!" - отметил артист.

Напомним, ранее Наталья Могилевская опубликовала редкий снимок с Данилкой и EL Кравчуком в молодости. На кадрах артистов не узнать.

