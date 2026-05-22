Курс евро вырос: сколько стоит валюта в банках и обменниках 22 мая

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,95 грн, а евро – 51,08 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 мая, остался без изменений и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Национальный банк установил на 22 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя, который стал новым историческим максимумом.

По отношению к евро гривня также осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на последней неделе мая ожидается, что курс доллара будет находиться в диапазоне 43,8-44,5 грн, а евро – в пределах 51,5-52,5 грн.

