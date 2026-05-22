Представительница Украины на 'Евровидении-2026' рассказала о запретах на конкурсе

Нынешняя представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" LELÉKA ответила, сделали ли ей замечание организаторы после крика "Слава Украине" со сцены в Вене.

По словам артистки, занявшей 9-е место, по правилам конкурса нельзя говорить о войне. Однако после своего мощного выступления в гранд-финале с песней "Ridnym" на сцене в Вене LELÉKA не побоялась сказать "Слава Украине", и организаторы отнеслись к этому спокойно.

"Пусть кто-нибудь попробует, я бы сразу хачапури сделала из этого человека", – ответила певица в интервью BBC News Украина.

LELÉKA добавила, что чувствовала безумную поддержку украинцев в зале и пыталась донести все важные послания зрителям и жюри через искусство.

"Для нас было важно художественно вложить все те послания, которые для нас важны, и сделать это в тех рамках, в которые нас поставили. Поэтому мы были вынуждены говорить только методами искусства и непрямолинейно", – добавила украинка.

